Антипрививочникам Алматы показали "красную" зону

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин провел экскурсию по "красной" зоне одной из инфекционных больниц города трем активным противникам вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба управления общественного здоровья города.

Бекшин пригласил активистов на экскурсию в стационар, когда группа антипрививочников пришла к нему в офис, чтобы высказать свое недовольство вакцинацией.

"В инфекционную больницу согласились пойти только трое из активных антиваксеров. В "красную" зону вошли Каржауов Кудабай, Шардаров Сакен и Караев Асылбек. В ходе необычной и местами шокирующей экскурсии приглашенные антипрививочники смогли пообщаться с работниками инфекционного госпиталя и пациентами", - сказано в сообщении.

Врач отметил, что на сегодняшний день в отделениях больницы лежат практически 100% непривитых заболевших. По его словам, большое число больных является результатом деятельности "антиваксеров". "Я хотел, чтобы они своими глазами увидели, как тяжело больным, медработникам", - добавил Бекшин.