Протесты из-за нехватки воды в Иране привели к гибели одного человека

В результате протестов в провинции Хузестан на юго-западе Ирана погиб один человек, сообщает портал ISNA cо ссылкой на местное руководство.

Отмаечается, что причиной начала протестов стал острый недостаток воды в Шагедане.

"Вчера во время акций протестов, вызванных недостатком воды, в городе Шадеган в провинции Хузестан люди, затесавшиеся в толпе, открыли огонь по силам безопасности. В результате этого погиб 30-летний мужчина", - сказал замглавы провинции Амид Сабри Бур.

Он отметил, что полицией задержаны несколько стрелявших во время протестных акций.

В ISNA заявили, что причиной недостатка воды засуха. По данным руководителя иранской компании по водоснабжению и санитарии, из 304 городов страны, в которых имеются проблемы с водой, 101 город испытывает острую нехватку воды.