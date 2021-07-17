В Аджарии спасли застрявших в горах туристов

Спасатели нашли двух молодых людей, которые заблудились в горах Аджарии, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным ведомства, в Центр по управлению общественной безопасностью поступило уведомление, что двое туристов заблудились в ущелье между горами Хино и Гоми и не могут выбраться. Также они сообщили, что у одного из них травмирована нога.

Сразу после сообщения на примерное место пребывания пострадавших выдвинулись 70 сотрудников Службы, которые спасли заблудившихся туристов.

В настоящее время молодых людей повезли в населенный пункт, где им будет оказана помощь.