Асад вступил в должность президента Сирии

Сирийский лидер Башар Асад принес присягу в качестве президента страны на четвертый семилетний срок. Инаугурация состоялась в Дамаске во дворце Каср аш-Шааб, сообщает агентство SANA.

Выступая перед присутствующими, глава государства зачитал текст присяги согласно седьмому параграфу принятой в 2012 году конституции, положив при этом правую руку на Коран.

"Клянусь всемогущим Господом, что буду уважать конституцию страны, ее законы и республиканский строй, блюсти интересы народа и уважать его свободы. Клянусь охранять суверенитет родины, ее независимость, свободу и защищать ее территориальную целостность. Буду добиваться социальной справедливости и единства арабской нации", - сказал Асад.

В своей речи президент выразил благодарность сирийскому народу за стойкость в преодолении трудностей, связанных с продолжающимися военными столкновениями на территории Сирии.

"Я приветствую народ, защитивший родину ценой своей крови. Я приветствую тех, кто сохранил верность в своих душах и сердцах, кто несет историческую ответственность и кто олицетворяет собой принадлежность к самым высоким идеалам и единству родины", - отметил Асад.