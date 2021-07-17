В Махачкале запущен троллейбус для экскурсий

Первый экскурсионный троллейбус появился в Махачкале, сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана.

Отмечается, что инициатором создания экскурсионного транспорта является турфирма "Хазар-тур" при поддержке ведомства, а также администрации Махачкалы.

Первыми пассажирами стали глава министерства Эмин Мерданов, мэр города Салман Дадаев, руководитель ТИЦ "Дагестан" Гаджимурад Магомедов, руководитель Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы Марат Ибрагимов.

В ведомстве заявили, что экскурсия занимает 4 часа и предполагает посещение около 43 достопримечательностей и культурных объектов Махачкалы. За это время гид расскажет историю объектов. Также в рамках экскурсии запланированы остановки для пеших прогулок.

"Я уверен, новый туристический троллейбус станет популярным не только среди приезжих гостей, но и среди жителей республики. Особенно среди молодежи, так как этот проект дает возможность ознакомиться с историей и культурой нашей столицы", – цитирует Мерданова пресс-служба пресс-служба ведомства.

Стоит добавить, что цена поездки на экскурсионном троллейбусе составит 500 рублей.