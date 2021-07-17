Грузинская оппозиция и СМИ еще раз попробуют свергнуть правительство

Сотрудники грузинских СМИ, члены оппозиции и гражданские активисты соберутся на проспекте Руставели в Тбилиси для того, чтобы потребовать отставки правительства во главе с Ираклием Гарибашвили.

Уточняется, что митингующие планируют выйти лозунгами "Насильники должны быть наказаны!" и "Ираклия Гарибашвили в отставку".

В настоящее время на улице уже устанавливается сцена и место для эфира телеканалов "Мтавари архи", "ТВ Пирвели" и "ТВ Формула", которые являются организаторами акции протеста, сообщает "Спутник-Грузия".

Стоит отметить, что глава правительства Грузии заявил, что не собирается подавать в отставку и обвинил представителей СМИ в спекуляции смертью работника "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава и связях с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Напомним, что новая волна протестов грузинских оппозиционных журналистов начались после гибели оператора телеканала "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава, избитого 5 июля.

Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кабахидзе анонсировал приезд главы Евросовета Шарля Мишеля в Тбилиси.

"Визит планируется, и, насколько я знаю, он прибудет в Грузию 18 или 19 июля. Мы непосредственно предоставим Шарлю Мишелю полную информацию по событиям 5 июля: и какие риски ожидались, и как действовали правоохранительные органы. Также мы предоставим информацию, перед какими рисками стояло государство после того, как насилие уже было совершено", – заявил он.