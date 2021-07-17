Главная » Новости

Мэр Сочи вакцинировался от COVID-19

Мэр Сочи вакцинировался от COVID-19

Глава города Сочи Алексей Копайгородский привился от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, медики не обнаружили у него медицинских противопоказаний.

"Вся процедура заняла всего несколько минут. Пункты вакцинации в Сочи стабильно работают, вакциной обеспечены, также медикам помогают волонтёры, за что им большое спасибо", — написал Копайгородский.

По словам градоначальника, в Сочи привились около 110 тыс человек, что составляет 45% от общего числа жителей города.

2280 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!