Москву ожидают гроза и шквалистый ветер

Жителей Москвы предупредили о грозе, дождях и усилении ветра до 17 м/с в субботу, сообщает пресс-служба МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 17 июля местами по г. Москве ожидается гроза, ливневый дождь, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - сказано в сообщении.

В ведомстве рекомендуют владельцам автомобилей снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать маневров, не парковаться близ деревьев, а пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.