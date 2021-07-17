Поддельщиков сертификатов о вакцинации задержали в Чечне

В Алхан-Кале задержаны злоумышленники, которые занимались изготовлением поддельных сертификатов от коронавируса, сообщает пресс-служба МВД по Чеченской Республике.

"В ходе проверки документов мужчина предъявил сертификат о проведении вакцинации, подлинность которого вызвала сомнение у сотрудников полиции", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что задержанным оказался 63-летний житель села Гехи Урус-Мартановского района. Он занимался подделкой и реализацией фальшивых сертификатов о вакцинации, не имея никакого отношения к системе здравоохранения.

У мужчины были изъяты поддельные бланки, печати и штампы с наименованием различных медучреждений региона.

Стоит добавить, что полицейскими также был задержан житель Грозного, который оказывал помощь в изготовлении поддельных документов.

В ведомстве подчеркнули, что по данному факту проводится проверка