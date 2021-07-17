Новые ограничения по COVID-19 ввели в детских лагерях Крыма

В Крыму ужесточили ограничения из-за коронавируса для заведений стационарного соцобслуживания и детских лагерей, где менее 95% привитого персонала. Изменения опубликованы в указе главы республики о введении режима повышенной готовности.

"С 1 августа перевести в закрытый режим работы организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией против новой коронавирусной инфекции персонала составляет менее 95%", - сказано в документе.

Отмечается, что заведения стационарного социального обслуживания, где число привитых работников также менее 95%, переведут в режим полной изоляции. Помимо этого, в республике до 17 августа приостановят диспансеризацию.