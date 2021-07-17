Мину времен Великой Отечественной обнаружили в Адлере
В Адлере на пляже нашли мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Уточняется, что об обнаружении взрывного устройства сообщил местный дайвер. Прибывшими на место нахождения опасного снаряда взрывотехниками-водолазами сочинского ОМОН было установлено, что мина относится к периоду Великой Отечественной войны.
Стоит добавить, что обнаруженный на пляже боеприпас был вывезен и уничтожен в удалении от мест пребывания отдыхающих.
Вестник Кавказа
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