Грузия получит от США 500 тыс доз вакцины Pfizer

США передадут Грузии 500 тыс доз противокоронавирусной вакцины Pfizer, заявил глава правительства Ираклий Гарибашвили.

"В последние дни вы можете видеть, что у нас наблюдается рост числа случаев коронавируса. Я хочу сказать людям, что главное решение этой ситуации – вакцинация. Раньше была проблема, что вакцин в стране не хватало, мы старались их завезти. Миллионы вакцин Sinovac и Sinopharm уже на месте, поставка миллиона вакцин Pfizer уже началась, вакцина будет ввозиться поэтапно каждые выходные. В то же время правительство США решило подарить нам полмиллиона доз Pfizer, которые мы получим в ближайшие несколько недель", – приводит слова Гарибашвили "Спутник-Грузия".

Напомним, что 16 июля в Грузии стартовала вакцинация препаратом Pfizer. В республику прибыла первая партия из 28 тыс доз. Вторая и третья партия поступят в страну в конце месяца. Отмечается, что всего Грузия получит более миллиона доз Pfizer.