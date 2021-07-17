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Грузия получит от США 500 тыс доз вакцины Pfizer

Грузия получит от США 500 тыс доз вакцины Pfizer

США передадут Грузии 500 тыс доз противокоронавирусной вакцины Pfizer, заявил глава правительства Ираклий Гарибашвили.

"В последние дни вы можете видеть, что у нас наблюдается рост числа случаев коронавируса. Я хочу сказать людям, что главное решение этой ситуации – вакцинация. Раньше была проблема, что вакцин в стране не хватало, мы старались их завезти. Миллионы вакцин Sinovac и Sinopharm уже на месте, поставка миллиона вакцин Pfizer уже началась, вакцина будет ввозиться поэтапно каждые выходные. В то же время правительство США решило подарить нам полмиллиона доз Pfizer, которые мы получим в ближайшие несколько недель", – приводит слова Гарибашвили "Спутник-Грузия".

Напомним, что 16 июля в Грузии стартовала вакцинация препаратом Pfizer. В республику прибыла первая партия из 28 тыс доз. Вторая и третья партия поступят в страну в конце месяца. Отмечается, что всего Грузия получит более миллиона доз Pfizer.

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Вестник Кавказа

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