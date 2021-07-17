Сочи вошел в программу безопасных путешествий

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале сообщил о вступлении города в международную программу безопасных путешествий Safe Travels.

По его мнению, участие показывает, что Сочи придерживается санитарных норм и рекомендаций безопасности.

"Программа безопасных путешествий Safe Travels была запущена Всемирным советом по путешествиям и туризму в прошлом году, были разработаны протоколы безопасности для различных типов объектов индустрии гостеприимства. Наличие этого знака свидетельствует о том, что организация полностью придерживается санитарных норм и рекомендаций профильных органов", - написал глава города, добавив, что для Сочи это является ключевым шагом, который поспособствует повышению привлекательности для туристов.

Копайгородский подчеркнул, что Сочи стал первым городом-курортом в России, который придерживается мировых стандартов безопасности.

"Мы уже смогли максимально быстро и эффективно адаптироваться к серьезным вызовам, которые преподнесла туротрасли пандемия. В Сочи отдых организован в соответствии с требованиями Роспотребнадзора", - добавил он.