"Метровагонмаш" передал Азербайджану четыре поезда метро

Азербайджан получил 20 вагонов в рамках контракта с российской компанией "Метровагонмаш", сообщает пресс-служба Бакинского метрополитена.

"Метровагонмаш в конце июня отправил в Баку четыре поезда метро по пять вагонов каждый. Эти поезда получены Бакметрополитеном. В ближайшие дни в Наримановском электродепо будет проведена проверка поездов и их тестовое испытание, после чего они будут запущены на линию", - сказано в сообщении.

Таким образом, число вагонов метрополитена Баку, которые отвечают требованиям современных стандартов, составит 95.

В вагонах поездов предусмотрены места для инвалидов и площадки для размещения колясок и велосипедов. Конструкция поезда предусматривает единый сквозной проход через вагоны, который позволит соблюдать социальную дистанцию. Также в вагонах метро установлены кондиционеры и вентиляция с обеззараживанием воздуха.