Коронавирус в России найден еще у 25 116 человек

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 25,1 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 116 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2709 (10,8%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 4 561, в Московской области – 2 541, в Петербурге – 1 957. В Крыму 401 новый случай заболевания, в Краснодарском крае - 232, в Дагестане - 197, в Ставропольском крае - 253, в Чечне - 19, в Кабардино-Балкарии - 72, в Ингушетии - 53, в Карачаево-Черкесии - 52, в Адыгее - 39, в Северной Осетии - 56.

Суточный прирост составил 0,43%, общее число инфицированных россиян достигло 5 933 115 человек.

Выписаны за сутки 21 437 человек, за весь период – 5 322 345 человек.

Умерли за сутки 787 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 147 655 человек.