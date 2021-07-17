В Узбекистане перенесли сроки проведения вступительных экзаменов для лицеистов
Вступительные экзамены в лицеях Узбекистана перенесли на осень из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, сообщает пресс-служба Минвуза.
Предварительный отбор и экзамены перенесли в связи с запретом на проведение массовых мероприятий.
В ведомстве подчеркнули, что отборочные туры пройдут в первой половине сентября.
Отмечается, что информации о сроках проведения экзаменов будет опубликована позднее.
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться