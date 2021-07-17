В Нур-Султане появится парк учителей

В Нур-Султане по улице Пушкина возле ЕНУ имени Гумилева будет разбит новый парк, сообщается на официальном сайте властей города.

Парк учителей займет 1,2 га, в нем оборудуют зоны лежаков с гамаками, детскую площадку, беседки, место для тематических инсталляций, пространство для мастер-классов, установят книжные коробки для обмена и светящиеся скамейки.

"Парк Ustaz Alany посвящен учителям. Его отличительной чертой станут малые архитектурные формы. Например, каждая скамья будет иметь табличку с именем и мини-биографией преподавателя. Планируется установка грифельной стены и инсталляции Bilim japyraqtary, в знак благодарности педагогам", - рассказал глава управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана Нурлан Уранхаев