Израиль добавил Грузию в список стран с тяжелой ситуацией по COVID-19

Израиль включил Грузию в список стран, в которых тяжелая эпидемиологическая обстановка, сообщает портал Ynet.

По данным издания, помимо Грузии, в списке оказались Турция, Великобритания и Кипр. Пассажирам, приехавшим из этих стран в Израиль, необходимо пройти семидневную самоизоляцию.

После увеличения случаев заражения индийским штаммом в этих странах, Израиль включил их в красный список.

Отмечается, что со следующей недели власти Израиля приостановят авиасообщение с Испанией и Киргизией.

Стоит добавить, что Израиль уже ограничил авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, ЮАР, Индией, Мексикой, Россией, Белоруссией и Узбекистаном.