Армения обстреляла Товуз, Кельбаджар и Нахчыван

16 и 17 июля позиции азербайджанской армии в направлении села Истису Кельбаджарского района, села Агдам Товузского района и Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики на армяно-азербайджанской государственной границе были обстреляны подразделениями вооруженных сил Армении из разнокалиберного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"16 июля с 20:40 до 22:30 по местному времени подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Йухары Шорджа Басаркечарского района, и 17 июля примерно в 01:00 по местному времени с направления села Мосесгех Бердского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Истису Кельбаджарского района и села Агдам Товузского района", - говорится в сообщении.

Позже в ведомстве заявили об обстреле подразделениями вооруженных сил Армении позиций армии Азербайджана в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

В министерстве подчеркнули, что с целью подавления обстрела противной стороны был произведен ответный огонь по подразделениям ВС Армении.

Отмечается, что потерь среди личного состава армии Азербайджана нет.