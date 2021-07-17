Трамп: меня нет в соцсетях

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунта ни в одной из социальных сетей.

"В качестве ответа на множество вопросов: я не присутствую на каких-либо социальных медиаплатформах в какой-либо форме, в том числе и на Parler, GETTR, Gab", - сказано в письменном заявлении экс-главы Белого дома. Перечисленные платформы тяготеют к правому политическому спектру.

"Когда я решу выбрать платформу или же построить или завершить свою собственную, об этом будет объявлено", - цитирует бывшего американского президента РИА Новости.

Напомним, в начале июля сообщалось, что команда Дональда Трампа создала собственную социальную сеть, получившую название GETTR. Ее возглавил бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. Соцсеть похожа на Twitter. Пользователи даже могут перенести из него свою личную информацию,