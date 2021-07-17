Инфекционист рассказал, как теплая погода влияет на коронавирус

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов объяснил, каким образом жаркая погода влияет на состояние больных коронавирусом COVID-19.

Он подчеркнул, что жаркая погода может усугубить течение болезни, особенно у людей с патологией сердца и сосудов. "Когда речь идет о любой массовой инфекции во время теплой погоды, если мы не берем в счет кишечную инфекцию, имеется нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а так как у многих россиян есть патологии сердца и сосудов, это достаточно распространенные заболевания, нагрузка еще больше увеличивается", – поведал Викулов в интервью радио Sputnik.

Иммунолог отметил, что еще одним неприятным последствиям является дегидратация – потеря организмом жидкости. По его словам, это увеличивает риски интоксикации и образования тромбов, причем у любого человека. "Это особенно опасно при коронавирусе. Если не восполнять потерянную жидкость, начнется обезвоживание, что опасно для ослабленных людей", – цитирует врача РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 188 млн, из них более 4 млн человек скончались. В России выявлены 5 907 999 случаев заражения.