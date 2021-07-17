Летняя математическая школа для учителей приглашает в Северную Осетию

В Северной Осетии с 19 по 24 июля пройдет летняя математическая школа для учителей. Об этом сообщила ученый секретарь Владикавказского научного центра (ВНЦ), на базе которого пройдет мероприятие, РАН Вера Абатурова, отметив, что участниками школы могут стать учителя как из Северной Осетии, так и из других регионов.

По ее словам, школа будет организована в рамках XI летнего Международного математического научно-образовательного форума. "Мероприятие проводится для содействия в повышении квалификации учителей математики, ознакомление учителей с современными образовательными технологиями и научными результатами в области дидактики математики, привлечение учителей к инновационной научно-методической деятельности", - цитирует Абатурову ТАСС.

Участники школы смогут посещать лекции, семинары, мастер-классы, дискуссии и консультации по развитию профессиональных компетенций учителей математики. Кроме того, запланированы выступления педагогов, которые расскажут о собственных методических разработках.