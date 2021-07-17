Дирекция всероссийского конкурса "Большая перемена" пополнится детьми

Отдельная детская дирекция появится в оргкомитете конкурса "Большая перемена", пообещал первый замруководителя администрации российского президента Сергей Кириенко по видеосвязи на закрытии финала конкурса в международном детском центре "Артек" в Крыму.

Ранее с таким предложением выступили ее участники.

"Уже с 1 сентября такая детская дирекция начинает работать. Вы предлагали добавить уже для 5-7 классов профориентацию, возможность попробовать себя в разных профессиях, и уже также с сентября в "Большой перемене" появится такая возможность и дополнительные программы", - приводит слова чиновника "Интерфакс-Юг".

Напомним, конкурс выиграли 300 учащихся 5-7 классов, на поезде "Большой перемены" они проедут от Москвы до Владивостока и обратно. Их наставников наградят 100 тыс рублей, их школы получат по 2 млн рублей, добавил Кириенко.