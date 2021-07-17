Дагестан выиграл пять медалей на первенстве СКФО по боксу

Обладателями двух золотых и трех бронзовых медалей стали дагестанские боксеры по итогам выступления первенства СКФО, проходившего в Чечне, сообщает региональная федерация бокса.

Команда из Дагестана на турнире была представлена 10 спортсменами.

Победителями чемпионата стали Курбан Байрамбеков в весе до 52 кг и Магомедмурад Арсланбеков в категории до 91 кг.

Бронзовыми призерами в своих весовых категориях стали Арсен Махмудов (60 кг), Али Ахмадов и Ахмед Абдулкадыров (69 кг).