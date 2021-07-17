Врач рассказала о пользе кефира для гипертоников

Рацион гипертоников должен включать определенный набор продуктов, сообщила врач-кардиолог, главный врач "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Валентина Байдина.

Чтобы снизить артериальное давление, сосуды нужно расширить. Молочная кислота - одно из лучших сосудорасширяющих веществ. Поэтому гипертоникам показано пить кефир и ряженка, есть творог и другие кисломолочные продукты. "В умеренных количествах - около одного стакана - эти напитки стабилизируют артериальное давление", - цитирует врача РИА Новости.

Также рекомендует при высоком давлении пить красный чай каркаде, он расширяет сосуды благодаря антиоксидантам и витамину С.

Давление понижают кокосовая вода, какао, чеснок и зелень. "К продуктам, снижающим артериальное давление, относятся фрукты и овощи, богатые витамином С: грейпфруты, апельсины, лимоны, а также вода с лимоном. Полезны свекла и свекольный напиток - в соотношении с водой "один к одному", - перечислила врач.