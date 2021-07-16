Суд снял с жительницы Батуми обвинение в "проклятии" полицейского

Батумский городской суд снял с девушки, "проклявшей" полицейского, обвинение в оскорблении представителя власти, об этом пишут СМИ.

Инцидент произошел еще 15 мая. Мери Мамукашвили выражала недовольство в связи со штрафом в 20 лари, который на нее оформили из-за отсутствия медицинской маски, передает "Грузия Online".

После высказываний девушки ее обвинили в нарушении ст.173 Кодекса об административных правонарушениях - неповиновение и оскорбление правоохранителя. Ей грозил штраф в размере от 2 до 3 тыс лари либо арест на 15 суток.

Сотрудник МВД Грузии, написавший протокол, пожаловался, что нарушительница оскорбила и прокляла его.

Журналистам девушка рассказала, что назвала полицейских "позорными террористами" и пообещала "поставить их в такое же плохое положение". Судья, по ее словам, не счел это проклятием, решив, что так она реализовала право на свободу слова.