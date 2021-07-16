Житель Сочи погиб под грузовым поездом

Трагедия произошла сегодня днем на железной дороге в Сочи, такое сообщение распространило городское ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть поступил сигнал о том, что в 16.55 на 1953-м километре железнодорожной станции Дагомыс мужчина попал под грузовой поезд.

Установлено, что машинист заметил человека, шедшего в попутном направлении вдоль путей. Он подал звуковой сигнал и использовал экстренное торможение, но не смог избежать столкновения, передает "АиФ-Кубань".

Пострадавший - 38-летний местный житель - скончался до приезда "скорой".

Обстоятельства трагедии устанавливаются. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.