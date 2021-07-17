Битва за господство в Арктике: Россия строит гигантские ледоколы

Россия стремится стать ведущей державой в регионе, где постепенное таяние ледяного покрова позволило Москве разработать новый судоходный маршрут, отмечает телеканал World is One News. Москва сделала регион одним из своих приоритетов, вложив значительные средства в Северный морской путь, который позволит судам достигать азиатских портов на 15 дней быстрее, чем по традиционному маршруту через Суэцкий канал.

Навигация в восточной части Арктики обычно заканчивается в ноябре, но Москва надеется, что ледоколы обеспечат использование маршрута, который станет доступным круглый год в связи с изменением климата.

Корабли создаются на Балтийской верфи имперской эпохи, родине всех советских атомных ледоколов, за исключением ”Ленина”, который был превращен в музей и пришвартован в арктическом порту Мурманск. Именно там будет базироваться четыре новых корабля: ”Сибирь”, ”Урал”, ”Якутия” и ”Чукотка”. Они спроектированы таким образом, чтобы противостоять экстремальным погодным условиям на Крайнем Севере, их высота составляет 52 метра, длина - 173 метра, и они способны преодолевать лед толщиной до 2,8 метра.

Россия не жалеет денег, надеясь получить прибыль от Арктики. Каждое судно, введенное в эксплуатацию государственной корпорацией по атомной энергии ”Росатом”, стоит более $400 млн. На строительстве задействовано более тысячи человек, и длится оно будет от пяти до семи лет.

По словам Леонида Григорьева из отдела мировой экономики Высшей школы экономики Москвы, ледоколы изменят правила игры в Арктике. Хотя Россия давно использует Северный морской путь, по словам Григорьева, восточная Арктика все еще ”полностью замерзает, и невозможно будет через нее проходить круглый год без ледоколов”.

Развитие Северного морского пути должно, в частности, упростить доставку нефти и газа в Юго-Восточную Азию за счет выхода из Атлантического в Тихий океан через Арктику в рекордные сроки. Глобальная конкуренция за навигационные маршруты в Арктике обострилась, усиливая напряженность между США, Россией и Китаем.