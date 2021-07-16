Донской стадион "Чайки" отремонтируют за счет бюджета - СМИ

Футбольный стадион спортивного клуба "Чайка" в селе Песчанокопском отремонтируют за счет бюджета региона – средства на это выделил донской губернатор Василий Голубев, - пишет газета "Молот".

Работы будут завершены до конца 2021 года, что позволит обеспечить участие команды в играх ФНЛ в следующем сезоне, на ремонт будет выделено более 132 млн рублей, - пишет "АиФ-Ростов".

Напомним, ранее по итогам трех матчей донского ФК "Чайка" клуб перевели в низшую по рангу лигу Олимп-Первенство России по футболу среди команд клубов второго дивизиона сезона 2021-2022 годов, - говорится в сообщении.