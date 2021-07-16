Наводнение унесло уже более ста жизней в Германии

Количество жертв наводнений в Германии увеличилось до 106 человек, об этом пишет немецкий информационный портал Tagesschau.

Финансовое управление земли Северный Рейн-Вестфалия уже издало постановление об предоставлении помощи гражданам и бизнесу, пострадавшим от природного катаклизма, передает "Интерфакс".

В результате длительных ливней серьезно пострадала также федеральная земля Рейнланд-Пфальц и другие регионы. По всей Германии 102 тыс человек остаются без света, тысячи местных жителей эвакуировались из своих домов.