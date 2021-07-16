В кубанском Тимашевске пылает общежитие монастыря - СМИ

Нынешним вечером в доме в Тимашевске вспыхнул крупный пожар, - пишут СМИ.

Информация о возгорании в одноэтажном жилом доме по улице Космонавтов поступила дежурному в 19:39. Через шесть минут прибыли первые подразделения пожарных, которые установили площадь горения в 150 кв м, - передает портал Юга.ру.

В 20:30 пожарным удалось локализовать огонь, а через 15 минут - ликвидировать открытое горение.

Пожар тушат 28 человек и 11 единиц техники. Информация по пострадавшим уточняется, - говорится в сообщении.