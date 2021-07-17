Шокирующее падение доверия потребителей привело к снижению цен на американскую нефть

Нефтяные фьючерсы выросли в пятницу, но американская нефть продолжила самое серьезное недельное падение с апреля под давлением из-за возможности увеличения поставок нефти на мировом рынке и рисков для прогноза спроса, отмечает Market Watch.

Фил Флинн, старший аналитик рынка в The Price Futures Group, объяснил повышение цен на нефть ожиданиями того, что стоимость ресурса будет ”гораздо выше”, если у рынка будет достаточно стимулов для удовлетворения будущего спроса. Однако движение вверх было ”скорее техническим”, поскольку трейдеры начинают понимать, что движение вниз по слабому показателю потребительского доверия было спровоцировано ”чрезмерной реакцией", поскольку розничные продажи все еще очень высоки.

Нефть West Texas Intermediate с поставкой в августе подорожала на 38 центов, или 0,5%, до $72,03 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже после падения до дневного минимума в $70,41. Согласно данным FactSet, американский бенчмарк за неделю упал примерно на 3,4%, что является самым большим недельным падением контрактов на ближайшие месяцы с 9 апреля.

Сентябрьские поставки нефть марки Brent выросли на 30 центов, или 0,4%, до $73,78 за баррель на ICE Futures Europe, хотя недельное падение всё равно составило 2,3% за неделю, что стало самым большим падением с мая.

Нефтяные цены снизились в пятницу вскоре после того, как появились данные, что индекс потребительских настроений от Мичиганского университета упал до 80,8 в июле с 85,5 в июне. ”Шокирующее падение доверия потребителей действительно ударило по нефти, - сказал Флинн. - Тем временем розничные продажи резко выросли, но уверенности было меньше, поскольку приходится тратить деньги”.

”Шокирующее падение доверия потребителей привело к снижению цен на нефть из-за опасений, что спрос на бензин со стороны потребителей снизится”, - сказал Флинн. Управление энергетической информации сообщило в среду о недельном снижении предполагаемого спроса на автомобильный бензин.

На этой неделе Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия достигли компромисса, который позволит ОПЕК+ еще больше ослабить ограничения добычи, начиная со следующего месяца. Это, в свою очередь, приведет к падению нефтяных цен на этой неделе.

”Фундаментальный фон нефтяного рынка изменился на этой неделе, поскольку стало очевидно, что ОАЭ и ОПЕК+ придут к формальному соглашению и начнут ежемесячно увеличивать добычу нефти до конца года”, - отмечают аналитики. Об этом сообщается в пятничном информационном бюллетене Sevens Report Research.

Между тем, количество заболевших COVID-19 во всем мире растет из-за распространения дельта-варианта, что вызывает опасения по поводу возобновления экономических ограничений, которые снизят спрос на энергию. ”Распространение штамма ”дельта” и последующие новые экономические ограничения в сочетании с неутешительными показателями спроса по данным МЭА на этой неделе сказываются на перспективах спроса на рынке”, - пишут аналитики Sevens Report Research.

Цены на нефть резко упали в среду отчасти из-за снижения спроса на топливо, а также из-за сообщений о том, что ОАЭ и Саудовская Аравия достигли компромисса в своем споре по поводу сокращения добычи. Сообщается, что условия сделки позволят ОАЭ использовать более высокий базовый уровень для определения уровня добычи, начиная с апреля. ОПЕК+ еще не ратифицировала сделку, в результате которой группа ослабит существующее сокращение производства примерно на 400 тыс. баррелей в день в месяц с августа по декабрь, что увеличит добычу примерно на 2 млн баррелей в день к концу года.

”Все признаки указывают на то, что ОПЕК+ движется к потенциальному компромиссному соглашению, которое позволит ОАЭ обеспечить корректировку базового уровня, но другие производители, несомненно, будут стремиться к аналогичному подходу и потенциально продлят обсуждения перед августовской встречей”, - написали аналитики RBC Capital Markets.

Падение цен на нефть ”примечательно с учетом резкого сокращения запасов США и перспектив заметного роста спроса на нефть и значительного дефицита предложения в течение нескольких месяцев до конца года”, - пишет аналитик Карстен Фрич из Commerzbank. Фритч отметил, что ОПЕК в своем ежемесячном отчете в четверг прогнозирует рост спроса на нефть до 99 млн баррелей в день к концу 2021 года, что примерно на 5 млн баррелей в день выше, чем в первые шесть месяцев года. ОПЕК ожидает, что спрос достигнет допандемического уровня в 2022 году и превысит 100 млн баррелей в день позже в этом году.

Августовский бензин вырос на 0,7% до почти $ 2,27 за галлон, но недельное снижение все равно составит 1,2%. Августовский мазут подешевел на 0,5% до $ 2,12 за галлон, торгуясь на 1,4% ниже за неделю на Нью-Йоркской бирже.

Августовский газ торговался по $ 3,66 за миллион британских тепловых единиц, подорожав на 1,3% в пятницу, хотя за неделю цена снизилась на 0,4%.