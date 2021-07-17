В Ингушетии проводятся рейды по местам продажи арбузов и дынь

Роспотребнадзор по Республике Ингушетия совместно с работниками регионального Россельхознадзора, Центра гигиены и эпидемиологии проводят рейды в Назрани по проверке соблюдения требований санитарного законодательства при реализации и хранении бахчевых культур, завозимых в республику из соседних регионов.

По итогам мероприятий возбуждены административные дела в отношении нарушителей. В ходе проведения рейдов были отобраны бахчевые культуры для исследований.

Помимо этого, сотрудники управления Роспотребнадзора провели разъяснительную работу с продавцами и покупателями по вопросам качества и безопасности сезонной овощной продукции и правилам хранения и реализации.

Мероприятия по контролю над реализацией бахчевых культур в Ингушетии продолжаются.