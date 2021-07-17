Грузия примет международный музыкальный фестиваль SWING

Масштабный музыкальный фестиваль SWING стартует на побережье черноморского города Поти. Мероприятие начнется 30 июля и завершится 1 августа.

Организаторы сообщили, что в течение трех дней около 70 грузинских и зарубежных артистов будут выступать на трех сценах. Цель мероприятия – объединить грузинских и зарубежных артистов для развития местной электронной сцены.

Отмечается, что мероприятие пройдет с соблюдением всех мер безопасности, установленных Минздравом Грузии. Так, на территории феста будет обустроена "зеленая зона", где можно будет сделать быстрый тест на коронавирус, или же представить результаты теста, сделанные в течение последних 24 часов, передает Sputnik Грузия.