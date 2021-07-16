Праздничная молитва на Курбан хайит в Узбекистане отменена из-за коронавируса

Праздничную молитву на Курбан хайит не будут совершать в мечетях Узбекистана из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Соответствующую фетву издал Совет улемов Управления мусульман страны.

Верующим рекомендуется читать намаз у себя дома. Похоронные молитвы также необходимо совершать дома и с участием лишь близких родственников, передает Газета.uz.

Помимо этого, до улучшения эпидситуации прекращается совершение пятничных молитв в мечетях.

Дргуие намазы можно совершать с соблюдением санитарных требований (маска и социальная дистанция) на открытых территориях мечетей, однако их не стоит посещать людям с симптомами ОРВИ, детям и пожилым.

Напомним, первый день Курбан хайита выпадает 20 июля, ранее планировалось провести праздничную молитву, соблюдая карантинные требования.