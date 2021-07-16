Трамваи пойдут по Московской в Краснодаре уже в этом году

Глава Краснодара Евгений Первышов сегодня проинспектировал ход работ по новой трамвайной линии, которая пройдет по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова, отметив, что строительство идет активно и есть возможность завершить проект раньше запланированного срока.

"Хоть и сроки завершения всех работ по заключенному контракту - март 2022 года, будем стараться сделать новогодний подарок жителям и пустить первый трамвай до Нового года", - сообщил в своем аккаунте в Telegram Первышов, передает портал Юга.ру.

Также глава города отметил, что из-за строительства трамвайной линии будет изменена инженерная инфраструктура улицы Московской, что поможет избавить микрорайон от подтоплений.

Опыт строительства новой ветки также поможет при реализации будущих проектов - прокладке трамвайных линий в микрорайоны Гидростроителей и Восточно-Кругликовской, - добавили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, строительство новой трамвайной линии в Краснодаре на улице Московской началось в январе. Всего на новой трамвайной линии протяженностью 5,47 км сделают пять остановок.