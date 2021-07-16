Гимнастки из Азербайджана завоевали "бронзу" на Гран-при в Тель-Авиве (ФОТО)

Азербайджанские грации завоевали бронзовую награду в групповых упражнениях в многоборье на Гран-при по художественной гимнастике в израильском Тель-Авиве, такое сообщение опубликовано на странице Федерации гимнастики Азербайджана в Facebook.

На пьедестал почета поднялись Зейнаб Гумматова, Ляман Алимурадова, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина и Нармина Самедова, набравшие в многоборье 87.600 балла.

"Золото" получила команда Израиля (95.650 балла), на втором месте оказалась сборная Украины (91.450 балла).

Турнир проводится 16-17 июля.