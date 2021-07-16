Камнепад унес в обрыв "Жигули" в Дагестане (ФОТО)

Автомобиль упал в обрыв из-за камнепада в Цунтинском районе, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне, примерно в 9:50, на 15-м километре автодороги "Кидеро-Мокок-Шаури" произошел камнепад, в результате машина "ВАЗ-21104" скатилась по 200-метровому склону.

За ее рулем находился 48-летний местный житель. Пострадали двое пассажиров - жители Цунтинского района 20 и 26 лет. С различными травмами они были госпитализированы в местную больницу.

По факту аварии собран материал для принятия процессуального решения.