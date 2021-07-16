Режиссер из Кабардино-Балкарии удостоена главного приза программы "Особый взгляд" в Каннах

Кира Коваленко - режиссер из Кабардино-Балкарии - получила главный приз программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля за фильм "Разжимая кулаки", сообщает Variety.

"Особый взгляд" - вторая по значимости программа фестиваля.

Действие фильма Коваленко происходит в городке Мизур в Северной Осетии, куда отец переехал с двумя сыновьями и дочерью. Из-за чересчур строгого воспитания, на грани гиперопеки, старший сын уже сбежал в ближайший крупный город, младший еще не вполне осознал, что ему нужно в жизни, а дочь планирует побег. Однако разжать крепкие отцовские объятия, чтобы вырваться в самостоятельную жизнь, оказывается для героини сложнее, чем представлялось.