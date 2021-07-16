Обновленный Студенческий сквер Краснодара покрылся ржавчиной

В Пашковском микрорайоне Краснодара "порыжел" Студенческий сквер - одна из старейших зеленых зон микрорайона, которую обновили осенью 2019 года.

На этой неделе местные жители обратили внимание на то, что на плитке, деревьях и даже трансформаторной будке в сквере появились ржавые пятна. В пресс-службе мэрии Краснодара со ссылкой на департамент городского хозяйства сообщили, что во время полива газонов в Студенческом сквере вода попадает на плитку, а ржавый налет мог появиться из-за высокого содержания железа в этой воде, - передает портал Юга.ру.

Как городские власти собираются исправлять ситуацию и как долго сквер будет рыжим, в мэрии не рассказали, - говорится в сообщении.