Трамвайное хозяйство Владикавказа ждет полная реконструкция

Во Владикавказе пройдет полная модернизация трамвайного хозяйства – ее поэтапную программу поручил подготовить врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, - сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По предварительным подсчетам, на это потребуется примерно 1,5 млрд рублей, Минтранс России выделит Северной Осетии новый подвижной состав, а уже к концу 2021 года в республику поступят 10 новых трамвайных вагонов. В следующем году придет еще 35 новых вагонов.

"Стоимость одного трамвая 37 млн, а мы бесплатно приобретем их для республики. Это современные вагоны - два входа низкопольные, один - стандартный. Основная задача - поставить на линию 10 вагонов, которые прибудут в республику до конца года, тем самым вытеснив те вагоны, которые по той или иной причине оказались в чужой собственности. С прибытием новых вагонов цена на проезд останется прежней", - приводятся в сообщении слова Меняйло, передает "Интерфакс".

На данный момент трамвайное депо, часть вагонов и оборудование подстанций находятся в частной собственности. Они были проданы по заниженной цене в рамках процедуры банкротства, которая началась в 2014 году.

Также водители электротранспорта будут направляться на обучение в другие регионы РФ, так как в республике нет лицензированных учебных заведений с этим направлением.

Напомним, Владикавказ входит в десятку городов России, в которых трамвай появился раньше, чем в других: первые 12 моторных закрытых и открытых вагонов в городе вышли на линию 1 августа 1904 года.