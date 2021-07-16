Футболисты "Краснодара" показали свою новую форму

Минувшим вечером на стадионе "Краснодар" в форме модного показа презентовали новую игровую форму футбольного клуба "Краснодар" на сезон 2021/22 года, ее продемонстрировали профессиональные модели и танцоры.

"Домашний комплект выполнен в темно-зеленых цветах. По задумке дизайнеров, он должен символизировать гордость, храбрость и амбиции. Его дизайн переосмысливает ромбовидный узор клубного герба и формирует уникальную графику на передней части игровой футболки. Композицию дополняют логотип PUMA, герб клуба и номер игрока", - сообщили сегодня в пресс-службе ФК "Краснодар", передает портал Юга.ру.

На создание выездного комплекта дизайнеров вдохновила Академия "Краснодар", а разработал форму для клуба бренд PUMA.

"Индивидуальный узор, взятый с герба клуба, завершает яркий и молодой дизайн, который создан с целью вдохновить новое поколение восходящих звезд", - жлбапвили в пресс-службе.