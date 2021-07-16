США готовы возобновить поставки российских ракетных двигателей

Правительство России разрешило предприятию "Роскосмоса" "НПО Энергомаш" по просьбе США провести переговоры с американской компанией Orbital Sciences о поставках в страну ракетных двигателей РД-181М.

Жидкостный ракетный двигатель РД-181М США хотят использовать в ракете-носителе "Антарес", которая доставляет грузы на Международную космическую станцию и запускает научно-исследовательские и коммерческие космические аппараты, - отмечается в распоряжении, передает РИА Новости.

Распоряжением оговариваются условия для заключения контракта на поставки нового двигателя: его можно будет заключить лишь после получения от американской стороны гарантий о том, что ракеты "Антарес" с российскими двигателями не будут использовать "для запуска полезных нагрузок военного назначения".

Ранее Россия поставляла в США два двигателя - РД-180 и РД-181. Двигатель РД-180 задействуют на первой ступени ракеты Atlas-5. Всего, по данным "Энергомаша", в Штаты с 1999 года отправили 122 двигателя, из которых 93 уже использовали.Последнюю партию российских ракетных двигателей РД-180 в США передали в апреле. Вашингтон тогда заявлял, что намерен прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. На замену Atlas создают ракету Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.

Двигатель РД-181 ставится на первую ступень ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США поставили 22 двигателя, из них 18 уже использовали. И хотя Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования, однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.