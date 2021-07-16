Врачи ФАПов Гиагинского района Адыгеи получили новые автомобили

В ходе рабочей поездки в Гиагинский район глава Адыгеи Мурат Кумпилов вручил медработникам ключи от пяти медицинских автомобилей для ГБУЗ РА "Гиагинская центральная районная больница", поступивших в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

Глава республики поблагодарил медработников за работу в сложных условиях пандемии, отметив важность качества оказания медицинской помощи населению.

"Мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши медицинские службы были оснащены всем необходимым. Эти возможности дает национальный проект, госпрограммы, благодаря которым проводится полная модернизация первичного звена здравоохранения. Уверен, что поступившая техника, новое медоборудование, создаваемые условия в больницах, амбулаториях и ФАПах дадут возможность оперативно и качественно лечить больных в сельской местности", – отметил Мурат Кумпилов, передает "АиФ-Адыгея".

Сразу после передачи новой спецтехники она была распределена по фельдшерско-акушерским пунктам для доставки пациентов в медицинские организации, работы по вызовам на дом к пациентам, а также для перевозки лекарств жителям отдаленных населенных пунктов Гиагинского района, - говорится в сообщении.