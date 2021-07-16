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Мурашко: миллион россиян вакцинируется ежесуточно

Мурашко: миллион россиян вакцинируется ежесуточно

В пиковые дни вакцинацию от коронавируса проходят до миллиона россиян в сутки, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1".

По его словам, темпы вакцинации растут каждую неделю, за последнее время они увеличились вдвое: ранее ежедневно делали прививку от ковида более 500 тыс человек в сутки, теперь "темпы вакцинации в пиковые дни доходят до одного миллиона человек в сутки".

Министр добавил, что если повышенная температура после укола держится дольше 24-36 часов, то необходима консультация врача. Мурашко уточнил, что аллергические реакции возникают в единичных случаях, а в целом все используемые препараты люди переносятся хорошо.

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Вестник Кавказа

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