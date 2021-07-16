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В Махачкале украли 600 квадратных метров земли

В Махачкале украли 600 квадратных метров земли

В Махачкале неизвестные присвоили муниципальный земельный участок стоимостью более 9 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Неизвестные, использовав поддельные свидетельство на право постоянного владения земельным участком и постановление администрации города, незаконно приватизировали участок площадью 600 кв м в поселке Кяхулай, причинив городу ущерб на сумму более 9 млн рублей, - установила прокуратура Махачкалы при проверке законности регистрации права собственности на земельный участок, передает "АиФ-Дагестан".

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество",  также прокуратура обратилась в Советский районный суд Махачкалы с исковым заявлением о признании недействительными документов на этот земельный участок и возврате его в муниципальную собственность.

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