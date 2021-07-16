Финал Лиги чемпионов 2022/23 перенесли в Стамбул

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/23 состоится в Стамбуле вместо Мюнхена, такое сообщение распространила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В нем уточняется, что матч примет стамбульский Олимпийский стадион. Мюнхенская "Альянц-Арена" станет местом встречи финалистов в 2025 году.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 должен был состояться как раз на Олимпийском стадионе в Стамбуле, но из-за сложной эпидситуации был перенесен в Порту (Португалия).