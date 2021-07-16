Турецкая "Аккую" получит оборудование Атоммаша

Завод "Атоммаш" в Волгодонске (филиал АО "АЭМ-технологии", входящей в АО "Атомэнергомаш") собрал все шесть полукорпусов емкостей системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ) для второго энергоблока строящейся в Турции АЭС "Аккую", - говорится в пресс-релизе АО "АЭС-технологии".

Вес одной емкости СПЗАЗ составляет 77 т, ее высота - 10,5 м, а диаметр - 4,24 м. "Атоммаш" планирует изготовить такие емкости и для третьего энергоблока АЭС "Аккую", - передает "Интерфакс".

СПЗАЗ относится ко второй ступени пассивных систем безопасности АЭС. Система включает в себя 8 гидроемкостей объемом по 120 кубометров, а во время эксплуатации АЭС в емкостях хранится водный раствор борной кислоты, подогретый до 60 градусов. При падении давления в первом контуре ниже определенного уровня происходит автоматическая подача жидкости в реактор и охлаждение активной зоны.

Напомним, старт началу строительства третьего блока АЭС "Аккую" был дан 10 марта 2021 года - залит первый бетон. Атоммаш изготавливает корпус реактора для этого энергоблока.