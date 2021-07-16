Молодая автоледи насмерть сбила пешехода в Ташкенте
Пожилой пешеход погиб под колесами автомобиля в Ташкенте, такое сообщение распространила пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.
Авария произошла 13 июля около 6.40 на перекрестке улиц Нукус и Мирабад в Мирабадском районе.
"20-летняя Лаурита З., управляя автомобилем Tracker, не справилась с управлением транспортным средством и совершила наезд на пешехода - 56-летнего Миркамала Я.", - уточнили в ГУВД.
Мужчина получил травмы и скончался на месте аварии.
Против водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.266 УК Республики Узбекистан.
Вестник Кавказа
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