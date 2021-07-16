Росстат подсчитал полугодовой рост цен на продукты

С начала текущего 2021 года производители повысили цены на продукты питания на 8,6%, а по сравнению с июнем прошлого года рост составил 16,7%, - говорится в сообщении Росстата.

В июне производители продуктов питания подняли цены к маю на 0,8%. В мае по сравнению с апрелем рост составил 1,3%, - передает "Интерфакс".

В прошлом году еда дорожала медленнее: в июне по сравнению с маем рост составил 0,7%, за шесть месяцев - 3,6%, а по сравнению с июнем 2019 года - 2,3%, - говорится в сообщении.